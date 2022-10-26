Виктор Козлов: «У «Ак Барса» хорошая команда. Мне тяжело дать оценку сопернику»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Очень хороший матч с нашей стороны. Спасибо болельщикам, с первой минуты нас гнали. Был полный стадион, побежали сразу вперед. Мы выстояли в меньшинстве, все здорово сыграли в обороне, вратарь подтащил. Каждая игра с Казанью получается одинаковой, исход решают мелочи и нюансы. Ребята — молодцы сегодня, принимали удары на себя, не отбрасывались, когда против них применяли силовые приемы, дорожили шайбой. Это важно с таким соперником, как «Ак Барс». Если бы Казань больше владела шайбой, у нас бы были проблемы.
— Молодежь прогрессирует. Как оцените их?
— Они впитывают все, как губка. Нужно еще больше работать, все в руках ребят. Мы видим прогресс.
— Как вы думаете, были ли проблемы у «Ак Барса» из-за мотивации после серии поражений?
— Они всегда мотивированные и злые. У «Ак Барса» хорошая команда. Мне тяжело дать оценку сопернику. Мы следим за своей игрой.
— Ринат Баширов оценил старт сезона на хорошую четверку. Какую оценку поставите вы?
— Мне бы не хотелось давать оценку. Если Ринат Рашитович так сказал, значит, это хорошо.
— Вы выиграли в три шайбы, это серьезная пощечина «Ак Барсу». Или поддержите Знарка, который заявил, что у Казани было много моментов?
— Я так и скажу. У них было много качественных моментов. Илья Ежов провел отличный матч. Мы отрабатывали сзади, принимали на себя броски. Имея такое нападение, как у Казани, всегда будет создано много опасных моментов.
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