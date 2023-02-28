Виктор Козлов об обмене Мухамадуллина в «Сан-Хосе»: «Могу принести ему свою кепку «Шаркс»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал обмен защитника «Нью-Джерси» Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе». Игрок на данный момент выступает за «Салават Юлаев».

«Жизнь хоккеиста такая, что сегодня ты играешь за одну команду, завтра — уже за другую. Если поддержать Шакира, то могу принести ему свою кепку «Сан-Хосе». Но я думаю, что он профессионал, так что все будет нормально», — сказал Козлов.

21-летний Мухамадуллин был частью сделки по переходу в «Дэвилз» Тимо Майера. В «Сан-Хосе» отправились защитник Никита Охотюк, нападающие Фабиан Зеттерлунд и Андреас Йонссон, а также право выбора первого раунда 2023 года и условного выбора первого раунда 2024 года.