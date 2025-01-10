Козлов — о матче с «Нефтехимиком»: «Семь шайб со стороны «Салавата» не характеризуют игру»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов недоволен большим количеством удалений со стороны игроков команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с Нефтехимиком».

Игра прошла в пятницу, 10 января, в Нижнекамске и завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей.

«Всегда тяжело играть в Нижнекамске. Команда играет агрессивно, быстро, много было давления, они заставили нас ошибаться. «Нефтехимик» забил быстрые два гола на наших ошибках, но ребята молодцы, смогли сравнять и повести. Может быть, для зрителей интересно такое большое количество шайб, но семь шайб с нашей стороны не характеризуют игру. Было очень много удалений у нас, а, играя в меньшинстве, отдаешь инициативу сопернику», — приводит пресс-служба уфимцев слова Козлова.

«Салават» прервал 2-матчевую безвыигрышную серию и располагается на второй строчке в Восточной конференции с 58 очками. «Нефтехимик» (39 баллов) потерпел седьмое поражение в девяти последних встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице.