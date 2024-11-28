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Сегодня, 21:04

Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Витязем»: «Мы были той командой, против которой тяжело играть»

Алина Савинова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что игроки команды правильно действовали в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем».

Игра прошла в четверг в Уфе и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Тяжелый матч, соперник — хорошая организованная команда. Нам было тяжеловато в начале, мы вернулись с выезда, так что у ребят не было того движения, которое хотелось бы видеть. Но игроки правильно действовали, был момент во втором периоде, где соперник накладывал смены, но мы смогли выстоять. Все делали правильные вещи, мы были той командой, против которой тяжело играть», — приводит пресс-служба клуба слова Козлова.

«Салават Юлаев» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. 30 ноября клуб из Уфы примет «Спартак». Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-rady-chto-livo-snova-v-sostave/
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
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