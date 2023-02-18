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Сегодня, 18:35

Виктор Козлов: «Забей мы в большинстве, возможно, игра бы поменялась»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 Б).

—  Хорошая игра с нашей стороны, много позитива. Мы играли против команды, которая хорошо обороняется, опасно контратакует. Мы выстояли в меньшинстве и продолжали с первой до последней минуты играть в свой хоккей. Забей мы в большинстве, возможно, игра бы поменялась.

— Как выбирали вратаря на матч? Кареев неплохо провел выезд, но вы выбрали Ежова. Подготовка к плей-офф?

— В том числе, да. Кареев хорошо провел свои матчи, сегодня наступило время сыграть Ежову. Илья тоже сыграл хорошо, сделал несколько ключевых сейвов. На следующий матч будем думать, кто сыграет.

— Как решать реализацию большинства в плей-офф?

— Согласен, большинство будет иметь важное значение. Будем работать и тренироваться, искать новые сочетания. Хотя у нас играют хоккеисты, которые являются лучшими на этих позициях.

— Выбираете ли уже соперника по плей-офф? Наверняка никто не хочет лететь во Владивосток.

— Выбирать или не выбирать — такого нет. Пытаемся сконцентрироваться на своих действиях, на нашей игре.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-khoroshaya-igra-s-nashey-storony-mnogo-pozitiva-/
Виктор Козлов
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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