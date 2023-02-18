Виктор Козлов: «Забей мы в большинстве, возможно, игра бы поменялась»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 Б).
— Хорошая игра с нашей стороны, много позитива. Мы играли против команды, которая хорошо обороняется, опасно контратакует. Мы выстояли в меньшинстве и продолжали с первой до последней минуты играть в свой хоккей. Забей мы в большинстве, возможно, игра бы поменялась.
— Как выбирали вратаря на матч? Кареев неплохо провел выезд, но вы выбрали Ежова. Подготовка к плей-офф?
— В том числе, да. Кареев хорошо провел свои матчи, сегодня наступило время сыграть Ежову. Илья тоже сыграл хорошо, сделал несколько ключевых сейвов. На следующий матч будем думать, кто сыграет.
— Как решать реализацию большинства в плей-офф?
— Согласен, большинство будет иметь важное значение. Будем работать и тренироваться, искать новые сочетания. Хотя у нас играют хоккеисты, которые являются лучшими на этих позициях.
— Выбираете ли уже соперника по плей-офф? Наверняка никто не хочет лететь во Владивосток.
— Выбирать или не выбирать — такого нет. Пытаемся сконцентрироваться на своих действиях, на нашей игре.
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|СКА
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|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
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|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
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|39
|24
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|82
|6
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|62
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|48
|11
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|64
|8
|56
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 4
|18.02
|13:00
|
Спартак – Северсталь
|1 : 3
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2 Б
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|4 : 2
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -