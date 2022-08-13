Виктор Козлов: «Пока мы довольны тем составом, который у нас есть»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги домашнего Кубка Республики Башкортостан и поделился впечатлениями после победного матча с «Северсталью».
— Очень приятно сыграть перед нашими болельщиками в красивый хоккей. Самоотверженно действовали в обороне и созидали в атаке. Были моменты, которые нам не удалось реализовать, но мне понравилось, что с самого начала матча был виден настрой, задор и наглость — то, что мы и хотим видеть в игре наших нападающих.
— Над чем команда будет работать? Не так много времени остается до начала чемпионата...
— Нас ждет турнир в Казани. Хотим уделить внимание игре в неравных составах. Имея полный состав, мы можем работать над командными взаимодействиями.
— Стоит ли ожидать подписание новых игроков?
— Пока мы довольны тем составом, который у нас есть, тем, как ребята работают и прогрессируют.
— Как оцените предсезонный период?
— Все позитивно! Для меня самое главное — отношение к делу и работа. Претензии не могу никому предъявить. Предсезонную подготовку ребята отработали на сто процентов — за это им большое спасибо!
— Сегодня за команду дебютировал Александр Хмелевский. Как вам его игра?
— Хороший игрок и мастер. Понравилось, что он заступился за Ярослава Цулыгина — хороший показатель. Как и то, что в конце Райан Мерфи сделал два блокшота. Такие вещи характеризуют игроков, это заслуживает уважения.
— Как вам игра Алалыкина и Башкирова в звене с Хо-Сэнгом?
— Мне понравилось, что Лала [Алалыкин] и Башкиров по скорости догоняли Хо-Сэнга и неплохо смотрелись. Для молодых хоккеистов игра с Джошем — это хороший опыт.
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|Локомотив
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|Северсталь
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|Сочи
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|Спартак
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|Восточная конференция
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|Сал. Юлаев
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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