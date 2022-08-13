Виктор Козлов: «Пока мы довольны тем составом, который у нас есть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги домашнего Кубка Республики Башкортостан и поделился впечатлениями после победного матча с «Северсталью».

— Очень приятно сыграть перед нашими болельщиками в красивый хоккей. Самоотверженно действовали в обороне и созидали в атаке. Были моменты, которые нам не удалось реализовать, но мне понравилось, что с самого начала матча был виден настрой, задор и наглость — то, что мы и хотим видеть в игре наших нападающих.

— Над чем команда будет работать? Не так много времени остается до начала чемпионата...

— Нас ждет турнир в Казани. Хотим уделить внимание игре в неравных составах. Имея полный состав, мы можем работать над командными взаимодействиями.

— Стоит ли ожидать подписание новых игроков?

— Пока мы довольны тем составом, который у нас есть, тем, как ребята работают и прогрессируют.

— Как оцените предсезонный период?

— Все позитивно! Для меня самое главное — отношение к делу и работа. Претензии не могу никому предъявить. Предсезонную подготовку ребята отработали на сто процентов — за это им большое спасибо!

— Сегодня за команду дебютировал Александр Хмелевский. Как вам его игра?

— Хороший игрок и мастер. Понравилось, что он заступился за Ярослава Цулыгина — хороший показатель. Как и то, что в конце Райан Мерфи сделал два блокшота. Такие вещи характеризуют игроков, это заслуживает уважения.

— Как вам игра Алалыкина и Башкирова в звене с Хо-Сэнгом?

— Мне понравилось, что Лала [Алалыкин] и Башкиров по скорости догоняли Хо-Сэнга и неплохо смотрелись. Для молодых хоккеистов игра с Джошем — это хороший опыт.