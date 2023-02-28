Ежов сыграет в первом матче «Салавата» против «Адмирала»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подтвердил, что ворота уфимцев в первом матче первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» займет Илья Ежов.

— Определились ли с вратарем, который начнет серию с «Адмиралом»?

— Да, завтра сыграет Илья Ежов.

Первый матч серии «Салават Юлаев» — «Адмирал» пройдет 1 марта в Уфе. Начало встречи — в 17.00 мск.