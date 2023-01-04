Козлов после победы над «Локо»: «Очень важная победа для нас — играли против лидера Запада»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением после победы над ярославским «Локомотивом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Очень важная победа для нас! Мы играли против лидера Западной конференции. Очень важно было, что, проигрывая по счету, свое слово сказало большинство: сравняли, а затем вышли вперед. Отмечу самоотверженную игру в обороне защитников и нападающих: было много блокированных бросков.
Очень важно, что, когда в конце у нас получил повреждение Павел Коледов, мы перешли на игру в две пары — в четыре защитника — и удержали счет. Илья Ежов — молодец! Успели ли оценить состояние Коледова? Еще не успели. Кто ближе всего к возвращению из лазарета? Ключевое слово — ближе. Надеюсь, что у Коледова не настолько серьезное повреждение, и он нам поможет, потому что сейчас, если нет Паши, у нас получается совсем молодая защита. Скорикова сегодня вывели из списка травмированных. Если он будет готов физически, подумаем, как его использовать», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.
«Салават Юлаев» с 57 очками занимает 4-е место на Востоке. «Локомотив» с 65 очками — на 2-й строчке «Запада».
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