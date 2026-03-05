Козлов — о выходе «Салавата Юлаева» в плей-офф: «Это значимо после всех трудностей в начале сезона»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил хорошую концентрацию и самоотдачу игроков команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Амура».

Игра проходила 5 марта на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершилась со счетом 4:1 в пользу уфимцев.

«Важная для нас победа. Содержание игры мне понравилось, была хорошая концентрация и самоотдача, хорошо реализовывали свои моменты. Большинство, конечно, могло бы быть получше, но всегда есть над чем работать и что улучшать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.

Также тренер оценил выход «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром».

«Конечно, это значимо. То, как начинался сезон, через какие трудности мы проходили в начале сезона, какой объем работы проделали игроки, сама организация, руководство... Сделали большое дело. Хорошо, что вышли в плей-офф на этом этапе. Но впереди перед нами все равно большая работа», — добавил он.

«Салават Юлаев» набрал 70 очков в 62 матчах и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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