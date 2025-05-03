Козлов — о третьем поражении от «Локомотива»: «Просто нужно играть правильно и минимизировать риски»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:3).

«Терпение подразумевают как игру в давление, так и игру в откат. Просто нужно играть правильно и минимизировать риски, особенно с этой командой, которая наказывает на двух контратаках и проигранном выбрасывании на последних секундах», — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» проигрывает в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» со счетом 1-3.

Радмир Сахибгареев