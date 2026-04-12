Козлов о третьем поражении от «Локомотива»: «Салават Юлаев» играет на максимуме, на характере»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов остался доволен игрой команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива».

Игра прошла 12 апреля в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

«Мы провели хороший матч, забили гол, отыгрывались, было хорошее движение. В принципе я доволен игрой. Когда ты играешь против лидера конференции и одного из претендентов на Кубок, всегда чего-то не хватает. Я доволен, что ребята играют на максимуме, на характере», — приводит пресс-служба «Салавата Юлаева» слова Козлова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч команд состоится 14 апреля в Уфе.

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