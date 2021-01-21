Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение от «Трактора»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2 Б).

— Считаю, что сегодня был достаточно равный матч. К сожалению, очень медленно начали первый период, пока сложно сказать, по какой причине. Затем, во втором отрезке смогли игру выровнять, забили очень важную шайбу. Думаю, ключом к успеху хозяев стало то, что мы слишком много удалялись. Играли достаточно медленно, поэтому «Трактор» сегодня забирает 2 очка, — приводит слова тренера сайт «Салавата».

— Каковы локальные цели на оставшуюся часть регулярки?

— В общем и целом нам необходимо стараться оставаться свежими при таком календаре, когда у нас много выездных игр, нужно тренироваться с умом. И не стоит забывать, что нам надо набирать очки. Поэтому будем уделять свое внимание к игре 6 на 4, 5 на 3, 3 на 5, то есть исключительным случаям на льду. Плюс, конечно же, будем смотреть за большинством и меньшинством.

— Ваша команда нанесла много бросков по воротам Федотова, но забила только одну шайбу. С чем это связано?

— Думаю, тут две главные причины. Во-первых, хорошая игра Федотова у «Трактора», отличный вратарь. Плюс челябинцы в общем очень хорошо умеют защищаться.

— Объясните, пожалуйста, почему снова в третьем звене играет Картаев? Чем он лучше молодых игроков?

— Я ему полностью доверяю, поэтому он и выходит в третьем звене.

— Вас не беспокоит, что второй матч подряд никто кроме легионеров не может забивать?

— Совсем скоро плей-офф, нам необходимо быть к нему готовыми, поэтому я абсолютно всем игрокам в нашей команде доверяю. Если вспомнить, несколько матчей назад русские игроки себя очень хорошо проявляли, забили много голов.

— В чем причина часто пропущенных первым звеном шайб? Вас не беспокоит эта ситуация перед плей-офф?

— Думаю, у нас есть время, чтобы этот компонент поправить. Согласен с Вами, что надо лучше играть в защите. Но если посмотреть на общую картину по сезону, то первое звено прикладывает очень много усилий для того чтобы приносить пользу команде. Об этом тоже не стоит забывать. Но у нас есть время, чтобы улучшить игру первого звена в защите.