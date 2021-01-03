Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томми Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:0 ОТ).

— Для нас сегодня это была сложная игра против очень хорошего, сильного соперника. Обе команды играли в такой защитный, надежный хоккей, отлично сыграли голкиперы. Думаю, что мы заслужили эту победу. Хотел бы отметить тот факт: когда мы много отыграли в меньшинстве, особенно в первом периоде было такое ощущение, что после этого мы сможем этот матч выиграть, — приводит слова тренера сайт уфимцев.

— Что все-таки с Гранлундом? Сыграет ли он в следующем матче?

— Я не знаю. По поводу следующего матча пока неясно.

— Почему в большинстве Вы ни разу не использовали Плэтта? Мы видим, что человек нацелен на ворота, он может бросить, побороться и даже вбрасывание выиграть. Почему отдали предпочтение Кугрышеву, а не Плэтту?

— Для этой игры, если мы конкретно о ней говорим, то Кугрышев как раз подходил под наш план, потому что он праворукий нападающий и нам как раз нужен был игрок на эту точку. Если мы говорим о том, чтобы экранировать голкипера, то у нас уже были большие игроки, как Кадейкин и Хартикайнен, поэтому решили использовать под эту позицию Кугрышева.

— «Автомобилист» давал мало пространства нападающим «Салавата». У Вас не было в этой связи желания сделать игру проще и быстрее, чтобы моментов больше создавать?

— Что мне сегодня понравилось в нашей игре — это то, что мы не форсировали игру, играли в умную атаку. Играли от себя, но здесь стоит отметить, что если говорить про «Автомобилист», то у них надежная защита, плюс хороший голкипер. Один из предыдущих матчей они тоже сыграли 3:0, это о многом говорит. Здесь нам противостояла мощная команда, плюс есть некоторые причины, что это была первая игра после Нового года и все это в совокупности дает, что сегодня был непростой матч. Но мы довольны результатом сегодня.