Главный тренер «Салавата Юлаева» остался доволен игрой команды в матче против «Трактора»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф против «Трактора» (4:0).

— Сегодня мы показали хорошую, надежную игру. И самое ключевое, считаю: во-первых, очень хорошо сыграл Метсола, плюс все четыре звена очень хорошо себя проявили. Все следовали тому плану, который мы обсуждали перед игрой. Самое главное нам удалось сегодня исключить в нашей игре ненужные, глупые удаления, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— У Вас был план действовать в оборонительном стиле и не давать бросать «Трактору»?

— Было две составляющих: в первую очередь мы прекрасно понимали, что достаточно эмоциональный матч «Трактор» будет проводить, особенно первые минуты, потому что это первая домашняя игра для них в плей-офф. Мы старались «убивать» абсолютно все моменты соперника, не давали им развернуться. Вторая часть плана состояла в том, чтобы сыграть надежно все 60 минут, что нам, считаю, сегодня удалось.

— Есть мнение, что «Салавату» на выезде будет попроще играть, потому что не будут гнать трибуны и можно спокойно играть в более терпеливый хоккей. Так ли это?

— Может быть, на выезде чуть проще играть. Но если ты хочешь добиться успеха в борьбе за Кубок Гагарина, то ты должен одинаково хорошо играть, как дома, так и на выезде.