Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил вероятность непопадания «Ак Барса» в плей-офф
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2 Б).
«Хороший боевой, очень зрелищный выдался матч и обилием голевых моментов с двух сторон. В нашей команде я горжусь каждым игроком. Как играли они играли, как боролись против очень сильного соперника.
После первого периода не просели, просто «Ак Барс» хорошо очень прессинговал, а мы в обороне действовали. Понимали, что у казанцев есть резерв еще. Ресурс у «Ак Барса» очень мощный, есть хорошие игроки впереди. Но у нас все здоровые парни, могут держать борьбу против такого соперника. Нужно было действовать аккуратно. Старались не удаляться, ребята работали ногами. «Ак Барс» всегда может наказать в большинстве, исполнить. Моменты есть, но бывает шайба не заходит. Такое бывает, нужно создавать активность. Зайдет когда-нибудь!
Овертайм тоже хорошо ребята двигались, хорошо контролировали ход игры, не рисковали.
Аккуратно? Так «Ак Барс» тоже аккуратно играл. Наши ребята действовали взвешенно и ответственно, к тому же была хорошая контратака у нас. Буллиты? Работаем на буллитах... будем больше работать. Об околохоккее в раздевалке разговоры не ведутся, мы думаем о себе. «Ак Барс» — хорошая команда, но до плей-офф еще играть и играть. У них есть ресурсы исправить эту ситуацию. Опять же, мы больше концентрируемся на своей игре и как провела команда свой матч я доволен", — сказал Козлов.
Отметим, что это второе поражение «Салавата Юлаева» по буллитам подряд.
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