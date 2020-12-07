Главный тренер «Салавата Юлаева» Лямся рассказал об ошибках в своей работе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

— Я думаю, сегодня ключевой момент — это то, что мы не сумели забить наше большинство в третьем периоде, — цитирует тренера сайт уфимцев. — Соперник сумел воспользоваться нашими глупыми ошибками, мы сами позволили им поиграть в большинстве. Если в общем говорить, счет на табло, Магнитогорск сыграл хороший матч. В принципе при счете 1:1 у нас были шансы, чтобы выйти вперед, однако, сегодня нам, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты.

— У «Салавата» есть вторая спецбригада большинства? Проясните ситуацию, когда вторая линия играет по 15-20 секунд в большинстве.

— В силу того, что сначала Баранов травму получил, потом Гиматов был травмирован броском хоккеиста «Металлурга», а они должны были играть во второй бригаде большинства, поэтому решили дать больше игрового времени первому звену.

— Вы часто говорите, что в команде кто-то не дорабатывает по звеньям, есть моменты, что сетуете на глупые ошибки. А вы видите ошибки в своей работе?

— Да, я с вами согласен, что и тренер, и игроки, все вместе мы совершаем ошибки и из них мы должны делать выводы, учиться на них. Поэтому, как главный тренер, я должен всегда держать ухо востро и внимательно за всем следить. У нас длинный сезон и, естественно, от ошибок никто не застрахован.

— Сегодня Гиматов заблокировал бросок лицом, потерял несколько зубов. Вы готовы взять свои слова назад, что четвертое звено не дает команде энергии?

— По сегодняшнему матчу вопросов нет, Гиматов сегодня прекрасную энергетику показывал. Очень печально для него, для нас всех, что он получил такую травму.

— Можете что-то позитивное из сегодняшнего матча извлечь?

— Скажу, что для будущей игры команды хорошо, что Юха так уверенно вернулся после своих болезней. До этого Тарасов себя прекрасно показывал, сейчас Юха после того, как переболел, снова вернулся на лед и хорошую игру провел. Ну и из позитивного выделю нашу игру в меньшинстве, потому что у нас сегодня был серьезный соперник. Считаю, мы достойно сыграли в меньшинстве.

— Томи, ваши земляки отказались ехать в сборную на этап Евротура. Как прокомментируете этот момент? И не считаете ли вы, что первая тройка подустала?

— Что касается вызова игроков в национальную сборную, то здесь я оставлю вопрос без комментариев. А по поводу нашей первой тройки нападения, да, отчасти я с вами согласен, что какой-то свежести им уже не хватает. Но отмечу, что сезон очень длинный и самое главное здесь — продолжать в этой ситуации работать, только это остается. Надеюсь, в ближайшее время парни наберут кондиции снова, те которые были у них до этого спада.

— Есть мнение, что у вас есть вера только в иностранцев и Александра Кадейкина. Правильное ли это мнение?

— Я верю в каждого игрока нашей команды. Естественно, в команде необходимо соблюдать баланс. И если мы говорим, в частности о Кадейкине, то это один из лучших центров в лиге, поэтому комментарий, думаю, исчерпывающий.