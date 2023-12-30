Козлов — о матче с «Ак Барсом»: «Все платили цену, не жалели себя»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что доволен игрой команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», несмотря на поражение (2:3).
«Зрелищный матч, много голевых моментов. Я доволен действиями своих хоккеистов. Много играли в атаке, хорошо проходили среднюю зону. Было много позитивных моментов. Есть от чего отталкиваться. Две равные команды, показали достойный хоккей. Сегодня все платили цену, не жалели себя, хотели выиграть, шайба прилетела в открытые места. Хмелевский вернулся, перетерпел и помогал команде дальше. Он был нужен нам», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.
«Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 3-й строчке в турнирной таблице «Востока». «Ак Бакс» с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место.
3 января клуб из Уфы отправится в гости к «Авангарду». Казанская команда 5-го числа дома сыграет против «Адмирала».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|44
|27
|17
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|5 : 4 ОТ
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -