Козлов — о поражении от «Сибири»: «Это был не наш максимум»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Медленное начало, было много брака в передачах, не хватило агрессивности. Нужны рабочие голы, нужно лезть на пятак. В третьем периоде пошли вперед, игра выровнялась, но это был не наш максимум.

— Вы как игрок проходили такие спады. Как выйти из ситуации?

— Все через работу, не давать слабину. Работать и выжимать максимум.

— Григорий Панин не сыграл в третьем периоде.

— У него мышца забита, не смог продолжить встречу.

— Что с Райаном Мерфи?

— Не могу комментировать. У него повреждение нижней части тела.

— Можно назвать домашнюю серию провальной?

— Мы брали очки с «Авангардом», с «Сочи». Согласен, это не наш максимум. В этой ситуации надо смотреть вперед, крайней точки нет. Нужно вместе проходить этот этап и работать.