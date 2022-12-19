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Сегодня, 20:59

Козлов — о поражении от «Авангарда»: «Много брака в пасах, борьбе, мало контролировали шайбу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Было видно, что десять дней мы были без хоккея. Много брака в пасах, борьбе, мало контролировали шайбу. Когда ты владеешь шайбой, у тебя инициатива. Делаем выводы, готовимся дальше. Впереди еще игра за четыре очка, — цитирует пресс-служба клуба Козлова.

— Почему решили поменять Кареева на Ежова во время буллитов?

— Андрей не так удачно сыграл на буллитах. Хотели встряхнуть команду, выпустили Илью Ежова. Я хочу отметить Андрея Кареева, он сделал в третьем периоде важнейшие сейвы с пятака, оставил нас в игре.

— Как оцените игру Хмелевского? Он забил, но в овертайме не реализовал отличный момент и чуть не упал на буллитах...

— Бывает такое. Слишком сильно разогнался, где-то качество льда сказалось. Демченко сыграл отлично. У нас было много моментов в овертайме. У Кулемина был отличный шанс реализовать свой эпизод. Чуть не хватило удачи.

— Как оцените возвращение Дроздова?

— Тяжело после такой травмы сразу войти в игру. Мы знаем его потенциал. После повреждения плеча он вернётся на свой уровень, нужно время.

— Когда ждать Хо-Сэнга?

— Джош в пути. Надеемся, со дня на день будет здесь. Врачи посмотрят, как он восстановился, назначат сроки. Нам нужна его помощь.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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Трактор – Сибирь
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