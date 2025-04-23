Козлов об отменённой шайбе «Спартака» в матче с «Салаватом Юлаевым»: «Я был уверен в ребятах, которые смотрят повтор»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал отменённую шайбу «Спартака» в третьем периоде седьмого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Гол при счете 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» был отменен после того, как судьи посмотрели повтор из-за челленджа Козлова. Арбитры увидели, что один из хоккеистов «Спартака» находился в офсайде.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу уфимцев.

«Я был уверен в ребятах, которые сидят там и смотрят повтор, и они были уверены, что там был офсайд. Они конечно тоже переживали, долго смотрели. Все нервничали и понимали важность момента. Но ребята молодцы, чётко разобрались с ситуацией», — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» выиграл серию со «Спартаком» со счетом 4-3. В полуфинале уфимцы встретятся с победителем серии «Локомотив» — «Авангард».

(Радмир Сахибгареев)