Тренер «Салавата» Козлов: «Ребята в матче с «Металлургом» много забили, были агрессивными, лезли на ворота»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (6:2).
«Хороший матч от нас. Много забили, отлично начали. Сегодня была хорошая реализация. Во втором моменте был ключевой момент: мы стали удаляться, «Металлург» снимал вратарям но мы выстояли и самоотверженно сыграли. Башкиров сделал хет-трик, кстати, тоже в меньшинстве. Игра была целостной. Ребята реализовали свои моменты, были агрессивными, лезли на ворота», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.
«Салават» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку в таблице Восточной конференции. 10 октября команда из Уфы встретится с «Автомобилистом». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|3
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
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9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
|8.10
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
|
Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|15:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|2 : 6
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
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