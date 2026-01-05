Козлов о Кузнецове: «Это глыба мирового хоккея. А то, что было в «Магнитке», остается в «Магнитке»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в команду из Уфы.

3 января «Металлург» по просьбе хоккеиста поместил его в список отказов. 5 января «Салават Юлаев» забрал Кузнецова из списка отказов и объявил о подписании контракта с игроком до конца сезона-2025/26.

«Кузнецов — это, вообще-то, глыба мирового хоккея. Это парень с огромным опытом, который выигрывал и Кубки Стэнли, и чемпионаты мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде, который однозначно нас усилит. А то, что было в «Магнитке», остается в «Магнитке», — сказал Козлов на пресс-конференции после победы над «Нефтехимиком» (2:1).

В сезоне-2025/26 Кузнецов принял участие в 15 матчах «Металлурга» и набрал 9 (1+8) очков.