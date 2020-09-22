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Главный тренер «Салавата Юлаева» и два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус

10:58
Томи Лямся. Фото ХК «Салават Юлаев».
Томи Лямся. Фото ХК «Салават Юлаев».
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о случаях заболевания коронавирусом в клубе.

— После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию, — цитирует гендиректора сайт уфимцев. — В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Лямся, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи».

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/oficialnyj-kommentarij-generalnogo-direktora-hk-salavat-yulaev-aleksandra-kurnosova/

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