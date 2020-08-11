Главный тренер «Салавата»: «Вся команда выглядит сейчас тяжеловато»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча Кубка Республики Башкортостан против «Трактора» (3:4 ОТ).

— Считаю, что первые семнадцать минут матча мы играли так, как и должны были, — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ. — Но потом стали неправильно действовать в атаке, постоянно хотели забить, потеряли баланс, пропустили несколько контратак и нахватали ненужных удалений. Сейчас мы учимся, уже на завтра внесем определенные корректировки в игру.

Вся команда выглядит сейчас тяжеловато, потому что мы усиленно тренируемся четвертый день подряд. Есть ли в планах перевести Маннинена в центр первого звена, а Гранлунда сместить на край? Да, я планирую это попробовать в ближайшее время.