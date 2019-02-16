Главный тренер "Салавата" назвал азартной игру против "Адмирала"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (2:3 Б) отметил неплохое начало встречи в исполнении своей команды.

– Хорошая, боевая игра была. Очень азартная – как раз такая, какую мы требовали от наших молодых игроков, – приводит официальный сайт дальневосточников слова Цулыгина. – Сегодня была лучшая игра из всех трех игр этого выезда. Что-то показали, поборолись, смогли посоперничать с командой "Адмирал".

Если чисто по игре, то неплохо начали. Вели 2:0 в счете после первого периода. Были хорошие моменты, чтобы увеличить разрыв, но вратарь соперника сыграл очень здорово во многих моментах. И где-то так потихонечку игра пришла к ничейному результату. Соперник очень здорово разыграл большинство в конце, и во втором периоде много хороших моментов было. По буллитам победил тот, кто лучше исполняет буллиты.

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