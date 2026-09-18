Главный тренер «Салавата» Козлов: «Сделали выводы и принимали правильные решения в ключевые моменты»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:0), рассказал об адаптации новичка Мэттью Маджо, причине отсутствия в заявке Максима Кузнецова и прогрессе Артема Набиева.
— Хорошая самоотдача с первой до последней минуты. Мы сделали выводы и принимали правильные решения в ключевые моменты. Сегодня было хорошее движение и контроль шайбы. Семен Вязовой — молодец.
Долго не могли реализовать большинство из-за того, что соперник хорошо оборонялся. Регресс этого компонента связан с тем, что мы стали чаще бросать.
Мы не тестировали Маджо, а давали ему возможность втянуться. Помогаем ему в адаптации, выпуская в любых ситуациях.
Зоркин в очереди на большинство, но не в ближайшей. То, что Никита забивает голы, — это хорошо. Но он — защитник оборонительного плана.
От Набиева мы ожидали именно того, что он показывал сегодня. Артем должен пользоваться своими габаритами. Вся тройка Ефремова неплохо смотрелась. А замена Кузнецова на Набиева была вынужденной, поскольку Максим приболел, — сказал Козлов.
После 5 матчей «Салават Юлаев» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
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