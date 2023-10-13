Главный тренер «Салавата» Козлов: «Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о крупной победе над «Витязем» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (8:1).

«Хороший матч, много забитых голов, большинство реализовали, забили в меньшинстве. Александр Самонов провел непростой матч, он был в игре, хоть и не так много работы. Много позитивных моментов. Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать. Для меня главное, чтобы они не переставали работать с первой до последней минуты. Они четко действовали, контроль шайбы был хороший», — приводит пресс-служба клуба слова Козлова.

«Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 15 октября уфимская команда дома сыграет с минским «Динамо».