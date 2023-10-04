Тренер «Салавата» Козлов: «Я доволен тем, какую целостность мы показали на протяжении всей игры с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:0).

«Хороший матч от нас. Хочу отметить Илью Ежова, сыграл на ноль. Когда нужно, мы хорошо прессинговали. Я доволен тем, какую целостность мы показали на протяжении всей игры. «Трактор» хорошо начал. Хозяева всегда играют активно, когда трибуны погнали вперед. Ежов сделал ключевые сейвы, а мы реализовали свои моменты», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова тренера.

Клуб из Уфы располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 13 встречах. 6 октября «Салават» на выезде сыграет против «Металлурга». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.