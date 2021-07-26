Главный тренер «Нефтехимика» рассказал и задачах команды в новом сезоне

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне.

— В прошлом сезоне команда не попала в плей-офф. Что, по-вашему, нужно изменить в системе игры или подготовке, чтобы выйти туда?

— Да, задача поставлена — естественно, быть в плей-офф. Есть еще задачи, но это уже наша внутренняя кухня. Что касается результата прошлого сезона, мы разговаривали со многими ребятами из команды. Главная наша задача сейчас — сделать сплоченный коллектив, чтобы мы были единой командой, семьей, чтобы люди сражались друг за друга. Еще одна задача — чтобы игроков хватало на все матчи, на все три периода, поэтому мы сейчас ведем усиленную, напряженную подготовку. Июль — тяжелый месяц для ребят, мы попросили их потерпеть. Исходя из этого, надеемся, что все у нас получится, — приводит слова тренера сайт КХЛ.

— Если говорить о стиле игры, каким будет хоккей в исполнении «Нефтехимика»? Есть мнение, что тренер, который играл на позиции защитника, чаще всего прививает своим командам оборонительную модель игры.

— Это очень спорное утверждение. Когда я был действующим игроком, мне всегда нравился атакующий хоккей. Он нравится зрителям, нравился игрокам — они больше любят атаковать, чем защищаться. Понятно, что обороняться нужно, если у тебя есть хорошая защита, то впереди тоже все будет хорошо. Но во всех командах, где я работал, мы проповедовали атакующий, зрелищный и агрессивный хоккей, силовой, нацеленный на игру в зоне соперника. Мы будем так выстраивать подготовку, чтобы прививать команде такой стиль игры.

— Как вы оцените трансферную кампанию клуба? Удалось ли договориться со всеми, кого вы хотели видеть в команде?

— Отсмотрели очень много игроков, проблем в этом не было. Но при принятии решения мы исходили из, в том числе, финансовой составляющей и других реалий сегодняшнего дня. Ситуации бывают разные — с кем-то не получилось, у кого-то был контракт. Мы пристально следили за теми, кто подходит под наш стиль и рисунок игры. Все те, кого мы подписали, мне очень нравятся: их игра, возраст и финансовые запросы.

Если пройтись по защитникам, это Рональд Кнот и Лукаш Клок — думаю, эти ребята нам помогут. Кнот играл по 27 минут за матч: значит, у него хорошая выносливость, хорошая координация, видение поля, нацеленность на ворота. В этом игроке мне нравится все, посмотрим, как он адаптируется в КХЛ. Клок играл за сборную Чехии на чемпионате мира, это хоккеист топ-уровня: дисциплинированный, с быстрым пасом, умеющий начать атаку.

Либора Гудачека представлять не надо, это лучший игрок прошлого сезона в составе «Нефтехимика». Дэн Секстон — да, ему 34 года, но он был одним из лидеров «Автомобилиста» даже при том, что попадал под ротацию, будучи шестым легионером. Я посмотрел статистику, видео и его игру вживую: по среднему количеству очков за игру он был четвертым в команде. Поэтому не сомневаемся в его профессионализме и в том, что он нам поможет.

Вратарь Франс Туохимаа пока не имеет опыта выступлений в КХЛ. Мы надеемся, что он быстро привыкнет к КХЛ — все равно, наша лига более скоростная, чем та, в которой он играл.

— Много было разговоров о возможном уходе Павла Порядина, но «Нефтехимик» сумел сохранить игрока. Это тот хоккеист, вокруг которого вы намерены строить игру команды?

— Я считаю, что мы будем строить саму команду, а не вокруг какого-то одного игрока. Павел нам нужен, это наш лидер, но, в первую очередь, должна быть сплоченная команда, все должны играть на результат. Кто-то хорош в одном компоненте, кто-то — в другом, у каждого своя роль в команде. Только так должен работать слаженный коллектив. Выделять кого-то я не хочу, главная наша цель — это команда.