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Главный тренер «Нефтехимика»: «Видимо, некоторые посчитали, что мы легко можем обыгрывать «Сочи»»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

«В таких матчах нужно побеждать, забивать. Мы сделали 106 бросков, 62 попали в створ, и только один долетел до цели. Имели много моментов, но, к сожалению, не пробили вратаря. Потеряли двух ребят, пока непонятно, столько они будут в лазарете.

Плюс вся эта шумиха про расклады, про то, что нам отдали место в плей-офф. Возможно, на кого-то этой подействовало, и кто-то подумал, что мы уже в плей-офф. Петь дифирамбы раньше времени — это только вредит команде, никому от этого лучше не стало. Видимо, некоторые посчитали, что мы легко можем обыгрывать «Сочи», но там тоже команда бьется, молодые парни сражаются, хотят играть в КХЛ. С каждой командой приходиться выкладываться на все 200 процентов.

Загнали себя в тяжелую ситуацию и будем из нее выходить. У нас есть еще две игры, нужно давать результат, чтобы выйти в плей-офф. Бывает такое, что много моментов, но вратарь поймал кураж, и мы его не пробили, такое случается», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/20/510142.html
ХК Нефтехимик
ХК Сочи
Олег Леонтьев
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