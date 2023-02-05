Олег Леонтьев: «Обидно, с футбольным счетом проиграли»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжеловато вкатились в игру, что у нас до этого тяжелейшие игры были. Понимаем, что ребятам тяжело, нагрузка на них ложится. Хотя в третьем периоде мы владели инициативой, могли вытащить этот матч.

Соперник очень быстрый, активный и агрессивный. Набрали ход, хорошая серия у них идет, тяжеловато. Но это не отменяет того, что надо забивать голы, без голов нет побед. Сегодня немножко не хватило в завершающей фазе атак. А так обидно, с футбольным счетом проиграли.

Ну ничего, будем биться дальше, еще впереди игры есть. Думаю, до последней игры не будет ясно, кто попал в плей-офф. Поэтому не вешаем нос, не опускаем руки, сражаемся дальше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.