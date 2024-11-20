Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «У нас нет таких финансовых возможностей, как у тех, кто может по полкоманды менять»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился впечатлениями после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).
— Мы были в неоптимальном составе — выбыли Брюквин, Лещенко. У соперника было на день отдыха больше, они были посвежее. Могли сравнять, моменты были — к сожалению, не забили. Плюс у нас не было ни одного большинства — у соперника четыре. Провели неплохой третий период, нанесли 17 бросков, но не смогли взломать оборону соперника.
— Как оцените игру вратаря Долганова?
— Филипп сражается здорово каждую игру. Сегодня он сделал много спасений.
— Надолго ли выбыли Лещенко и Брюквин?
— Пока сложно сказать, необходимо дополнительно обследование.
— Ведется ли работа по приобретению новичков?
— У нас нет таких финансовых возможностей, как у некоторых клубов, которые могут по полкоманды менять.
«Нефтехимик» набрал 28 очков в 30 играх и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|4
|СКА
|29
|17
|12
|37
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|4
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|20.11
|17:00
|
Барыс – Металлург Мг
|2 : 1
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|7 : 3
|20.11
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|2 : 0
|20.11
|19:30
|
Северсталь – Адмирал
|2 : 1
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|4 : 2