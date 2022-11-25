Леонтьев — о поражении от «Адмирала»: «Сражались до конца, не хватило чуть-чуть»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«У некоторых хоккеистов не хватило концентрации в отдельных эпизодах матча. Отсюда ошибки, которыми соперник воспользовался. Нужно собранно выходить всей командой, тогда будет положительный результат. Если кто-то один выпадает... Хоккей — командный вид спорта, результат зависит от каждого. Сражались до конца, пытались спасти матч, не хватило чуть-чуть. В некоторых моментах бросали много, но не закрывали видимость вратарю. Силы не экономили, нет такого понятия как «экономия сил». Каждый матч — как последний бой», — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева.
«Адмирал» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 29 очками.
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Барыс – Спартак
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