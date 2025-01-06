Леонтьев — об игре «Нефтехимика» с «Сибирью»: «В турнирной таблице мы соседи, отсюда такой накал»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил накал страстей в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири».
Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В концовке матча хоккеисты устроили потасовку на скамейке запасных.
«В турнирной таблице мы соседи с «Сибирью», и это давление чувствовалось. Матч очень важный и для нас, и для наших соперников. Отсюда такой вот накал и нерв прошлись сквозь этот поединок. Были неплохие скорости, создавали угрозы. Определяющим стал момент, когда мы ликвидировали перевес «Сибири» своим быстрым голом. И уже потом уже на эмоциях забили второй. Затем играли строго, дисциплинированно, на команду», — приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.
«Нефтехимик» набрал 39 очков в 42 играх и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сибирь» идет 8-й с 39 баллами за 40 встреч.
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