Олег Леонтьев: «Дерзкая команда? А какой еще быть? Так и надо»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).
— Равная игра была, в принципе — и голевые моменты примерно поровну, по броскам одинаково. Мы не реализовали свои хорошие выходы два в один, один в ноль, три в два тоже были моменты. Пять на три, к сожалению, не получилось реализовать. Но так — достойно играли, сражались. Будем делать выводы, работаем над ошибками и двигаемся дальше.
— «Нефтехимик» — команда дерзкая, авторитетов у вас вообще нет, смело играете в атаку. Никогда не возникало желания сыграть в откат, как многие ваши коллеги делают?
— Люди ходят на зрелище, на голы, чтобы получать удовольствие. Надо, чтобы страсти кипели на льду и было интересно. По счету можно сыграть в откат, но такое бывает редко. Мы не хотим так действовать и не будем, надо пытаться играть в агрессивный атакующий хоккей. Дерзкая команда? А какой еще быть? Так и надо — злой, напористой, лезть, искать счастья у чужих ворот.
— Сегодня вы молодого вратаря выпустили против лидера. Почему именно на СКА? Это решение — пан или пропал, вытянет или посыпется?
— Да. Как говорится — или грудь в крестах, или голова в кустах. Но мы вынуждены были это сделать. У нас Эмиль Гарипов получил травму, ему сделали операцию, и когда он восстановится — неизвестно. Мы рады будем, если все случится до Нового года. Плюс у Андрея Тихомирова и у Саши Судницина микротравмы. Решили доверить сегодняшний бой Ярославу. Ну, пора уже — 23-й год парню, пора уже начинать. Какая разница, против СКА или «Адмирала»? Тут нет слабых команд, все клубы на ходу, в порядке, показывают интересный хоккей.
— Марат Хайруллин еще недавно был вашим подопечным. Может, что-то персонально говорили ребятам?
— Конечно, знаем секреты и лучшие стороны Марата, но и слабых сторон у него почти нет. Горжусь, что он достиг такого уровня, что его пригласили в такой именитый клуб, очень рад тем результатам, которые он сейчас показывает. Все ребята знают, как играть против любого соперника, настроя отдельно против Марата не было — мы настраивались против команды СКА. Все игроки у соперника должны получать свою порцию борьбы.
— Анселя Галимова подкалывали перед братским противостоянием с Эмилем? Было видно, что вышел заряженный на эту игру.
— Ансель всегда у нас заряженный, он горит, хочет показывать свой лучший хоккей, и я рад, что он у нас в команде. А против брата он уже не первый год играет, так что это противостояние уже подстерлось. При мне, по крайней мере, его никто не подкалывал.
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