Олег Леонтьев: «Знали, что в овертайме «Салават Юлаев» снимает вратаря, готовились»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
«Боевая игра, по накалу, как в плей-офф. Высокие скорости. Соперник нас прессинговал. Мы удачно оборонялись, повели в счете, и, в принципе, неплохо играли. Сдерживали удар, выходили в контратаки, забивали хорошие голы. В конце не разобрались, получили командное удаление. Знали, что в овертайме «Салават Юлаев» снимает вратаря, готовились. Понимали, что может быть в случае проигранного вбрасывания. Забыли, упустили игрока... Если говорить об этой поездке, в принципе, неплохо: три очка из четырех везем домой.
Почему в воротах после «Автомобилиста» играл Тихомиров? Накал матчей очень высокий, игры через день. Ребятам нужно восстанавливаться, больше времени отдыхать и готовиться к следующим матчам. Многие команды так делают. Посовещались с тренером вратарей, обсудили с ребятами. Наверное, такой формат для них будет лучшим», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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|29.01
|14:00
|
Барыс – Динамо М
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|29.01
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|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
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|
Ак Барс – Трактор
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