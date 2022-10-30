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Олег Леонтьев: «Ничего не надламывает, если ты уверен в себе и настойчиво продолжаешь идти вперед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

—  Нам не хватило реализации голевых моментов. Не хватило напористости и агрессивности под воротами, когда имели численное преимущество. А нам забили хорошие голы с пятака, а свой пятак надо охранять, защищать его и помогать вратарю, который только начинает свой путь в большом хоккее. Мы этого не сделали. Соперник был сильнее.

— Не надломило ли команду нереализованное пятиминутное большинство?

— Там был выход «1 в 0» после этого большинства. Это тоже может надломить. Ничего не надламывает, если ты уверен в себе и настойчиво продолжаешь идти вперед. У тебя цель идти и выиграть, то тебя никто и ничто не может надломить.

— Быстро повели 2:0 и будто растерялись парни...

— Да, я согласен. Надо увереннее играть и выходить с таким запасом энергии и прочности, чтобы у соперника не было ни шанса перехватить шайбу. Некоторые играли неуверенно.

— Кроме двух шайб, что-то еще позитивное отметите?

— Отмечу игру вратаря. Ярослав (Озолин — прим. «СЭ») уверенно сыграл и держал нас в игре. И при минимальном перевесе у соперника у нас были шансы сравнять. По игре и движению мы не проигрывали. У нас было желание победить в этой крайней игре в поездке. Домой порожняком ехать не хочется. Здесь надо было что-то «капнуть», но не получилось.

— Четвертая шайба была забита, когда у вас чуть ли не вся пятерка и вратарь в воротах. Это случайность или невезение?

— Шайба всегда найдет куда ей зайти, если ты бросаешь ее в створ ворот.

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/ak-bars-neftekhimik-poslematchevaya-press-konferentsiya-/
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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