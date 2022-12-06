Олег Леонтьев: «Все команды хотят быть в зоне плей-офф и мы не исключение»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2).
— Интереснейший матч с обилием голевых моментов. Очень быстрый и живой хоккей был с обеих сторон. Атаки, красивые комбинации, забитые голы и нереализованные моменты. Мы знали, что соперник в таком положении, что ему тоже нужно выигрывать. Считаю то место, где они находятся, не соответствует их уровню. Сегодня был классный хоккей. Конечно, нам тоже нужны победы. Мы готовились и стремились к этому результату. Молодцы парни, что дотерпели. Забили хорошие голы, а в конце выстояли. Заработали нежный буллит, но хоккей не без ошибок. Всех болельщиков с победой!
— Показалось, что по сравнению с игрой с «Локомотивом» сегодня команда быстрее двигалась. Как удалось взбодрить парней?
— График у нас напряженный. Сами знаете, что игры через день. Естественно, что главный момент — это восстановление. Мы даем больше отдыхать. У нас ребята проводят время в медицинских и массажных кабинетах. Восстанавливаются от матча к матчу. Тренировочного процесса практически нет, а если и бывает, то очень короткий и взрывной. Понятно, что «Локомотив» — классная команда. Сегодня мы знали, что тоже будет быстрый соперник. Готовились к тому, что надо будет много работать, много бегать. Так оно и случилось. Уверен, что игра с «Магниткой», которая сегодня проиграла, будет такой же жесткий хоккей.
— В этом сезоне «Нефтехимик» то подбирается к зоне плей-офф, то снова отстает. Как уже сделать решающий шаг и забраться в кубковую «восьмерку»?
— Все команды хотят быть в зоне плей-офф и мы не исключение. Очень плотный календарь. В первые три месяца у нас баланс игр 15 дома и 21 на выезде. В декабре баланс выравнится и, я уверен, что мы поднимемся в турнирной таблице.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|7.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|7.12
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -