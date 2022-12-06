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6 декабря, 23:37

Олег Леонтьев: «Все команды хотят быть в зоне плей-офф и мы не исключение»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2).

— Интереснейший матч с обилием голевых моментов. Очень быстрый и живой хоккей был с обеих сторон. Атаки, красивые комбинации, забитые голы и нереализованные моменты. Мы знали, что соперник в таком положении, что ему тоже нужно выигрывать. Считаю то место, где они находятся, не соответствует их уровню. Сегодня был классный хоккей. Конечно, нам тоже нужны победы. Мы готовились и стремились к этому результату. Молодцы парни, что дотерпели. Забили хорошие голы, а в конце выстояли. Заработали нежный буллит, но хоккей не без ошибок. Всех болельщиков с победой!

— Показалось, что по сравнению с игрой с «Локомотивом» сегодня команда быстрее двигалась. Как удалось взбодрить парней?

— График у нас напряженный. Сами знаете, что игры через день. Естественно, что главный момент — это восстановление. Мы даем больше отдыхать. У нас ребята проводят время в медицинских и массажных кабинетах. Восстанавливаются от матча к матчу. Тренировочного процесса практически нет, а если и бывает, то очень короткий и взрывной. Понятно, что «Локомотив» — классная команда. Сегодня мы знали, что тоже будет быстрый соперник. Готовились к тому, что надо будет много работать, много бегать. Так оно и случилось. Уверен, что игра с «Магниткой», которая сегодня проиграла, будет такой же жесткий хоккей.

— В этом сезоне «Нефтехимик» то подбирается к зоне плей-офф, то снова отстает. Как уже сделать решающий шаг и забраться в кубковую «восьмерку»?

— Все команды хотят быть в зоне плей-офф и мы не исключение. Очень плотный календарь. В первые три месяца у нас баланс игр 15 дома и 21 на выезде. В декабре баланс выравнится и, я уверен, что мы поднимемся в турнирной таблице.

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-khk-sochi-poslematchevaya-press-konferentsiya-061222/
ХК Нефтехимик
ХК Сочи
Олег Леонтьев
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