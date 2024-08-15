Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Вряд ли будут новые подписания»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил вероятность подписания новичков в ближайшее время.

«Вряд ли будут новые подписания. Мы использовали почти весь бюджет», — сказал Леонтьев.