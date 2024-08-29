Главный тренер «Нефтехимика» не ждет извинений от Разина за высказывания в его адрес

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что не ждет извинений от наставника «Металлурга» Андрея Разина за высказывания в его адрес.

«Извинений от Андрея Разина не жду. Роман Абросимов и наш капитан позвонили Даниилу Вовченко, пообщались, узнали, что у него все нормально. У него было сотрясение, но он разговаривает», — приводит слова Леонтьева ТАСС.

В среду в матче Мемориала имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком» нападающий магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму после столкновения с защитником соперника Романом Абросимовым и был увезен в больницу.

После этого столкновения Разин увел команду со льда, «Металлургу» было засчитано техническое поражение. Леонтьев посчитал, что в эпизоде вины его игрока не было. Разин же призвал КХЛ дисквалифицировать Абросимова, а также раскритиковал позицию Леонтьева.