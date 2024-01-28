Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев рассказал о причинах поражения от «Лады»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о причинах поражения от «Лады» (0:2) в чемпионате КХЛ.

— Упорный боевой поединок. Не забили, хотя нанесли 50 бросков в створ. Вратарь соперника очень здорово сыграл, выручил свою команду, — начал Леонтьев. — У нас было огромное желание и мы здорово играли. Получалось все, кроме взятия ворот. Никто не вешает нос. Был шанс оторваться от преследователей.

— Самоотдача сумасшедшая была у ваших подопечных. По броскам 50:20 в пользу вашей команды, но почему допустили грубые ошибки?

— Чем сильнее накал матча, чем сильнее напряжение, тем нелепее такие вот ошибки. В моей практике, как игрока, тоже были такие ошибки. Бывает такое.

— Прошлый матч пропустил капитан Александр Дергачев. Как оцените его готовность?

— Сегодня Александр здорово активно играл. Держал шайбу, действовал в своем стиле, поэтому к нему вопросов нет. Если бы еще партнеры помогали, как они могут. А они могут и сильнее играть. Их тройка пятая в лиге, есть потенциал, ждем голов.

Данияр Денисов