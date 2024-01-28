Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев рассказал о причинах поражения от «Лады»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о причинах поражения от «Лады» (0:2) в чемпионате КХЛ.
— Упорный боевой поединок. Не забили, хотя нанесли 50 бросков в створ. Вратарь соперника очень здорово сыграл, выручил свою команду, — начал Леонтьев. — У нас было огромное желание и мы здорово играли. Получалось все, кроме взятия ворот. Никто не вешает нос. Был шанс оторваться от преследователей.
— Самоотдача сумасшедшая была у ваших подопечных. По броскам 50:20 в пользу вашей команды, но почему допустили грубые ошибки?
— Чем сильнее накал матча, чем сильнее напряжение, тем нелепее такие вот ошибки. В моей практике, как игрока, тоже были такие ошибки. Бывает такое.
— Прошлый матч пропустил капитан Александр Дергачев. Как оцените его готовность?
— Сегодня Александр здорово активно играл. Держал шайбу, действовал в своем стиле, поэтому к нему вопросов нет. Если бы еще партнеры помогали, как они могут. А они могут и сильнее играть. Их тройка пятая в лиге, есть потенциал, ждем голов.
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