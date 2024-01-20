Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев рассказал детали нападения на него
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал подробности нападения на него в Нижнекамске.
20 января «СЭ» сообщил, что Леонтьева толкнул и нанес удар по голове один из неизвестных молодых людей. Тренер обратился с заявлением в полицию.
«Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки. Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: «Ты знаешь, кто я?» Он меня узнает, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те — за ним. Я записал их на видео. Пошел на арену, меня «зашили», все нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить», — приводит слова Леонтьева ТАСС.
Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что 53-летний тренер клуба чувствует себя нормально и уже провел тренировку с командой.
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