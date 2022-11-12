Леонтьев: «Предупреждали ребят, что «Куньлунь» не тот, что был в прошлом году»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (4:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отлично начали, вели в счете и после первого, и после второго периода. Ничто не предвещало такой развязки. Играть надо до конца, это тоже искусство — уметь доводить матчи до победы. Но в третьем посыпались удаления, соперник их реализовал. Предупреждали ребят, что «Куньлунь» не тот, что был в прошлом году. Это серьезная команда, которая уже одерживала победы над грандами нашего хоккея. Но, видимо, не все услышали. Вот такой финал», — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева.

«Куньлунь», набрав 25 очков в 31 матче, занимает 10-е место в таблице «Запада». «Нефтехимик» располагается на последнем месте в таблице «Востока» (23 очка).