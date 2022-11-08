Леонтьев — о матче с «Ак Барсом»: «Рады этой победе в татарстанском дерби»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы рады этой победе, все-таки, татарстанское дерби. Надеюсь, всем зрителям понравилось, огромное им спасибо — всем, кто за нас болел, поддерживал и гнал вперед, это нас вдохновляло. Команде спасибо, что проявили волю к победе, характер, несмотря на то, что в третьем периоде счет был не в нашу пользу. Нашли в себе силы, переломили игру и в овертайме довели до победы. Несмотря на проблемы в виде травм, команда борется и не соглашается с положением в турнирной таблице», — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева.

«Нефтехимик» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 23 очками в 27 играх.