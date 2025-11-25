Гришин — о победном голе «Нефтехимика» на последней секунде: «Это нам воздалось за старания»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, как команде удалось отыграться в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Игра прошла во вторник, 25 ноября, в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 6:5. «Нефтехимик» отыгрался с 2:5, а победную шайбу на последней секунде матча забросил Андрей Белозеров.

«Начали игру неуверенно, не знаю почему. Всегда настраиваем ребят, чтобы убирали робость. Принимали плохие решения, привозили шайбу в свою зону и в итоге получили голы в свои ворота. Попытались на лавке встряхнуть ребят сразу, игра-то давалась с самого начала, хотели это донести. Потом ребята почувствовали уверенность, и в конце концов получилось забить много голов, переломить игру. Ну а победный гол — это нам воздалось за наши старания», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гришина.

«Нефтехимик» набрал 33 очка в 32 играх и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда из Нижнекамска проведет дома 28 ноября против «Шанхай Дрэгонс».