Гришин о камбэке в матче с «Динамо»: «Игроки «Нефтехимика» действовали самоотверженно и добились заслуженной победы»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин объяснил, за счет чего команде удалось отыграться в матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

По ходу встречи нижнекамцы уступали со счетом 0:3, однако голы Евгения Митякина, Матвея Надворного, Андрея Белозерова и Максима Федотова принесли «Нефтехимику» победу (4:3).

«Ребята вышли с настроем, но получили много удалений в первом периоде, поэтому игра сломалась, был очень неприятный счет. Самое главное, что в перерыве никто не паниковал, не сидел расстроенным. Два достаточно быстрых гола придали энергии и уверенности. Дальше ребята стали биться. Просто они почувствовали, что могут играть, могут забивать, могут не давать забить соперникам. Действовали самоотверженно и добились такой заслуженной победы», — приводит пресс-служба КХЛ слова Гришина.

«Нефтехимик» одержал первую победу в нынешнем сезоне и с 2 очками после трех матчей поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. 14 сентября команда дома сыграет против «Локомотива».