Тамбиев — о лидерах «Динамо»: «Была бы глубина состава, посадил бы кого-то на трибуну»
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ поделился мнением об игре лидеров бело-голубых.
«Мы проводим беседы с лидерами, но этого мало. Мы подправляем какие-то моменты. Здесь нельзя передавить, потому что абсолютно правильного рецепта нет. Все они разные, и они слушают по-другому. С кем-то говорим, от кого-то ждем и не трогаем. Это основная причина. Игроки, которые призваны забивать, не делают этого. Конечно, когда единственный гол забивают молодые, то возникает вопрос: «А где лидеры? На бумаге?». Если бы была глубина состава, то кого-то бы посадил на трибуну посмотреть со стороны хоккей. Я связан по рукам и ногам, не могу совершать таких действий», — заявил Тамбиев.
«Динамо» набрало 10 очков за 10 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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|5
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|8
|2
|16
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
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|4
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|9
|6
|3
|12
|5
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|9
|5
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|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|3 : 1
|30.09
|19:00
|Ак Барс – Барыс
|- : -
|30.09
|19:30
|Спартак – Трактор
|- : -
|30.09
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -
|30.09
|19:30
|Локомотив – Сибирь
|- : -
|30.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -