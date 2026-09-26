Тамбиев — о лидерах «Динамо»: «Была бы глубина состава, посадил бы кого-то на трибуну»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ поделился мнением об игре лидеров бело-голубых.

«Мы проводим беседы с лидерами, но этого мало. Мы подправляем какие-то моменты. Здесь нельзя передавить, потому что абсолютно правильного рецепта нет. Все они разные, и они слушают по-другому. С кем-то говорим, от кого-то ждем и не трогаем. Это основная причина. Игроки, которые призваны забивать, не делают этого. Конечно, когда единственный гол забивают молодые, то возникает вопрос: «А где лидеры? На бумаге?». Если бы была глубина состава, то кого-то бы посадил на трибуну посмотреть со стороны хоккей. Я связан по рукам и ногам, не могу совершать таких действий», — заявил Тамбиев.

«Динамо» набрало 10 очков за 10 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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