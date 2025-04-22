Кудашов о победе над «Ак Барсом» в 1/4 финала Кубка Гагарина: «Серия была очень сложной»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (6:1) в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина и победу в серии со счетом 4-2.
«Хочу поблагодарить бога за то, что дал нам в этой сложной серии удачу и победу. Во-вторых, хочу поблагодарить игроков «Ак Барса» за эту серию, она была очень сложной — каждая игра была качельной и могла качнуться в ту или другую сторону. Поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который очень хорошо подготовил команду, и болельщиков «Ак Барса», которые поддерживали команду и в Казани, и в Москве, были по-хорошему культурными. Также хочу поблагодарить нашу команду — игроков, болельщиков, которые нас поддерживали. Серия была очень сложная, где-то в каких-то играх нам сопутствовала удача, в определённый момент соперник был лучше нас по игре.
«Ак Барс» очень сильный — системная и физически хорошо готовая команда, индивидуальное мастерство есть. В серии против СКА мы играли с командой, которая обладает огромным мастерством. С «Ак Барсом» в первых играх мы оказались не готовы к рабочему организованному хоккею. Ушло время, чтобы перестроиться — слава богу, что мы успели вовремя. «Ак Барс» сильнее, чем СКА, я бы не удивился, если бы они прошли нас и выиграли бы Кубок Гагарина», — приводит официальный сайт КХЛ слова Кудашова.
В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против «Трактора».
|Западная конференция
|И
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|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|3 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|22.04
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|1 : 6