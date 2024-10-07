Кудашов: «Дадим шансы всем трем вратарям»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против «Витязя» (3:0).
— Начало было судорожное немножко, нервное, — сказал Кудашов. — После забитого гола вроде успокоились, но по содержанию стали как-то свободнее немного играть. Поэтому надо сказать, что первая половина игры не понравилась, вторая половина — более-менее.
— Что бы делала команда, не окажись сегодня в расположении команды Никиты Буруянова?
— Я иногда попадаю в тупик от ваших вопросов (смеется). А как его могло не быть, если мы знали, что он приедет?
— Его изначально в заявке не было.
— Да он был здесь, тренировался. По заявке давайте ясность внесу: да, играть должен был Артем Чернов, но так как два дня ЦИБ висел, хотя мы и вовремя все заявили, все сделали, галочка, которая идет на заявку, не ставилась. За час до игры так она и не сработала, поэтому Никита Буруянов здесь, оба к игре готовились. Пока Артема не могли заявить, заявили Никиту, вот и все. Но через пять минут после того, как мы вышли на разминку, и Артем заявился. Так получилось, что и Никита. Он тренировался вчера и был готов играть.
— Мы знаем, насколько для вратаря важен первый «сухарь» в карьере. Максим Моторыгин наиграл сегодня на свой первый «сухарь». Когда счет стал 3:0, вы просили игроков еще строже играть в обороне перед ним, чтобы подарить ему этот праздник?
— Здесь не то, чтобы я говорил, игроки сами понимали и говорили между собой об этом. Я говорю, когда что-то не слышно, а когда вижу, что команда понимает это и пытается помочь вратарю, то здесь не надо ничего говорить.
— Почему именно сейчас решили вызвать Евгения Ярославлева? Это следствие того, что вы не очень довольны игрой Миски? Или это дань уважения Ярославлеву, который стал в первый месяц сезона лучшим голкипером в ВХЛ?
— На самом деле, все трое, кто приехал из Санкт-Петербурга, заслужили вызова в главную команду. И Чернова, и Буруянова, и Ярославлева — они все здорово играли, это не случайно наша дочерняя команда, наши игроки, за которыми мы смотрим, это системные моменты. Игроки заслужили — они вызваны.
— Прежде вы использовали трех вратарей в определенном моменте, это не очень сработало. Сейчас это на длинную перспективу, или локально?
— Посмотрим, не буду сейчас какие-то выводы делать. Я не думаю, что мы будем что-то громоздить с разными вратарями. Дадим шансы и посмотрим, как каждый с ними справится.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 13 очками в 13 матчах. Команда проведет следующую игру 8 октября на выезде против «Металлурга».
(Федор Носов
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