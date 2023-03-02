Кудашов — о победе над «Торпедо»: «Довольны сегодняшним результатом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— В первую очередь хочу выделить атмосферу в сегодняшней игре, — цитирует пресс-служба клуба Кудашова. — Болельщики создали настоящий антураж для игры плей-офф. Хочу особенно поблагодарить наших, которые пытались сражаться с местными на трибунах, как и мы на площадке. По игре — добились победы. Это самое важное, что может быть в любой игре. Так же, как и в любой игре — бывает то, что не совсем получалось. Главное, что довольны сегодняшним результатом.

— Один из решающих факторов победы — тактическая гибкость команды и управляемость. Показалось, что «Динамо» сыграло в каждом периоде по-разному...

— Если так и есть, то я рад, что мы такие гибкие и умелые. Вы знаете, если глубоко копаться, то у нас есть в ассортименте аткующие и оборонительные действия на любую ситуацию. Команда целый год готовится к плей-офф, все наигрывается заранее. Что сегодня получалось и встречалось, то и использовали. Наверное, так правильно будет ответить. Хорошие мы или плохие, как играли — это уже вам рассуждать.

«Динамо» ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет в субботу, 4 марта.